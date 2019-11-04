4 ноября 2019 | Время чтения 14 мин

Что нам потребителям даст маркировка – информацию о том, что гвоздь прибыл из Китая и какие надежды в этой связи можно возлагать на него, отвечает ли он техническим характеристикам? Мы и так знаем, что даже гвозди у нас в стране китайские, а не российские. Возможно, потому, что наши производители вынуждены выживать среди бесконечных законодательных инициатив, а не заниматься делом! Заметьте, что за информацию — откуда гвоздь прибыл, мы можем заплатить дополнительно!

Галина Смирнова, , 20:02 — REGNUM Сертификация — нынче в моде, сертификация на все — от товаров и услуг, до образовательных программ. Раньше были ГОСТы, которые действительно защищали потребителей от подделки, теперь ведена сертификация. А вкупе к ней еще и маркировка, которая, как предусматривается постановлением правительства, необходима для «обеспечения безопасности». Между тем, «безопасность» продукции на самом деле могут установить только специальные лаборатории, а маркировка — это всего лишь контроль по передвижению товаров — не более.

Получит ли каждый из миллиарда кирпичей цифровую маркировку?

Маркировка — никак не сможет защитить людей от фальсификата и тем более не может отвечать за «обеспечение безопасности». Но это неважно — главное — на примере новоявленной процедуры маркировки товаров, как мы видим, достаточно выдать идею и довести ее до правительства, для того, чтобы идея по получению дополнительной прибыли одной частной компанией воплотилась в жизнь и стала обязательной для всех — производителей, продавцов, экспортеров и импортеров. Хотя два последних пункта могут вызывать недоумение. И об этом уже множество экспертов заявляло, мол, покупателям и продавцам на таможне нужно будет вскрывать машины, и перебирать каждый товар, каждую коробку для того, чтобы наклеить марку. Вы уверены, что подобная «возня» стоит усилий ради обеспечения не государства, а частной компании, не имеющей надзорных функций, прибылью? Причем, совершенно, непонятно, каким образом импортируемая продукция будет оцениваться на соответствие быть удостоенной маркировки? Под маркировку фальсификат случайно не попадет?

Узнать где конкретно будет продан экспортируемый нами товар тоже вряд ли получится, его путь по документам, вероятно, будет заканчиваться на таможне — не заставите же вы зарубежных продавцов устанавливать систему, которая бы сообщала о продаже товара?! Для того, чтобы система полноценно работала и давала понимание где продается товар за рубежом наша система должны быть интегрирована в международную, либо должна быть одна общая международная площадка по обмену данными, что уже не будет отвечать идее сохранения безопасности страны.

Неважно, что проблему фальсификации продукции эта идея не решает, неважно, что ответственности эта частная компания за хождение по рынкам фальсификатов не несет, неважно, что сама компания не относится хоть к сколько-то профессиональным институтам, владеющим научной базой, способной определить соответствие продукции качеству. А ведь, несмотря на говорящую саму за себя формулировку постановления, которым правительство, как бы узаконило маркировку — «обеспечение безопасности», правительство считает, что данная процедура позволит бороться с фальсификатом. Главный вопрос — как?

Подчеркнем, безопасность продукции может подтверждаться сертификатом, выдаваемым квалифицированными профильными организациями. Именно сертификат является подтверждением соответствия качественных характеристик тому уровню, который требуется стандартом качества. Марка — это не сертификат! А потому к ней не могут предъявляться требования, которые бы отвечали за безопасность. Очевидно, лоббировавшие принятие закона компании бизнесменов-чиновников — миллиардера Алишера Усманова и «Ростеха», являющихся создателями оператора по маркировке товаров — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), ориентировались на систему сертификации, существующую в европейском союзе. Там продукция маркируется знаком «CE». Но этот знак не просто маркировка. Он наносится на продукцию, подтверждающую ее соответствие Директивам Евросоюза и гармонизированным нормам технического регулирования в ЕС и обозначает, что данная продукция прошла процедуру сертификации или декларирования для европейского рынка. И именно эта процедура является единственной обязательной процедурой сертификации в странах Европейского Союза, подтверждающей соответствие продукции европейским стандартам качества. Для товаров, не подлежащих сертификации по стандарту «CE», предусмотрена добровольная сертификация по национальным стандартам.

Шпроты Петр Данилов © ИА Красная Весна

Что же произошло в России с появлением маркировки? Для нас создали не добровольный национальный стандарт соответствия продукции качеству, а жалкую пародию, обязав просто маркировать всю производимую и продаваемую продукцию, не факт что качественную — ведь, интернет-магазины могут продавать продукцию из-за рубежа непонятного происхождения, или мы можем продавать бывшие в употреблении товары, и всю эту продукцию, очевидно тоже, онлайн-продавцы будут обязаны маркировать!

Так как маркировка будет бороться с фальсификатом? Разве у уполномоченной организации по сбору прибыли от маркировки есть полномочия правоохранителей или государственных надзорных ведомств? Не слишком ли много развелось в последнее время организаций перетягивающих одеяло с правоохранителей на себя? Но, вряд ли, здесь можно вести речь о покушении на правоохранительные функции, здесь идет речь о банальном дополнительном поборе с россиян, причем не в пользу государства, а в пользу частной компании, которая: не строила дорог, чтобы взимать с них плату за проезд, не производила этот товар, не создавала условий для логистики товаров, в общем — не сделала ничего!

Между тем, прибылью компании будут считаться начисленные производителями и продавцами 50 копеек без НДС на каждый товар, за счет купленных у ЦРПТ марок. Как мы понимаем, все участники процесса переложат необходимость компенсации этой прибыли на нас — на конечных потребителей. Вот мы и получим еще один, причем искусственный, фактор роста цены, вот мы и получим инфляцию, которой опасается правительство! Автор ИА REGNUM Марлен Маслов подсчитал приблизительную прибыль частной компании от маркировки, которую вытащат из нашего кошелька и примерный порядок роста цен. Так вот только заработок частной компании по самым заниженным оценкам составит примерно 700 млрд. рублей в год, а рост цены произойдет на 1 триллион рублей. Вот так вот не особо обременяющая идеологов идея, может приносить доход, а нам всем тем временем рассказывают как важно создавать стартапы в сфере высоких технологий, но стартаперы, однако должны при этом завоевать право на финансирование проекта и доказать их прибыльность. Гарантированную прибыль, причем без особых на ее обоснование доказательств, как мы видим, могут приносить только вот такие незатейливые проекты, которые правительство одним своим распоряжением обязывает всю страну их финансировать!

А заодно, мы видим, какой бесплатный доступ у частной компании появляется к информации о производстве, импорте и экспорте товаров. Такой точности базы данных сможет позавидовать, вероятно, даже Росстат.

Мясо Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

Напомним, с 1 января 2019 вступили в действие поправки к «Закону о торговле в РФ», обязывающие обязательное маркирование товаров народного потребления. На основании Закона №487-ФЗ от 31.12.2017 Правительство утвердило (распоряжение Правительства № 2963-р от 28.12.18) концепцию создания и функционирования в стране системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров. Распоряжением Правительства РФ №791-р от 28 апреля 2018 года были утверждены общие принципы, по которым будет работать с 2019 обязательная маркировка товаров.

Цели данной меры декларируются благие — за счет получения оперативной и достоверной информации о движении товаров планируется создать условия для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции, который негативно влияет на развитие экономики и социальной сферы страны. О какой социальной заботе идет речь в данном контексте непонятно, если соцрасходы государства с каждым годом все больше сокращаются?!

Кроме того, маркировка призвана повысить собираемость налогов и таможенных пошлин и улучшить налоговую дисциплину. Однако, каким образом частная компания — ООО «ЦРПТ», которую правительство наделило функциями оператора государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, ключевое здесь — мониторинга и больше ничего, то есть без наделения компании какой-либо встречной ответственностью за взимание платы за марку и дальнейших действий с ней, будет распределять полученную прибыль? Какую часть своих доходов компания будет отдавать в бюджет??? Например, система «Платон», взимающая плату с грузовиков обязана отдавать часть доходов в дорожный фонд на восстановление дорог. На какие цели и сколько будет отдавать государству новая организация «ЦРПТ»???

Более того, на производителей пищевой продукции ложится двойная нагрузка. В середине сентября гендиректор ГК «Сырный дом» Сергей Лыбань сообщил изданию The DairyNews, что параллельное использование системы госконтроля «Меркурий» и маркировки может стать финансовым бременем для производителей. Сергей Лыбань отметил, что компания готова принять участие в эксперименте по маркировке готовой молочной продукции. Электронная ветсертификация (ЭВС) «Меркурий» части готовой молочной продукции стала обязательной в России с 1 июля этого года, а с 1 ноября ЭВС распространяется на всю товарную номенклатуру молокопродуктов ‑ и основной объем придется на цельномолочную группу. Предполагается, что после первого ноября количество оформленных ЭВСд составит по молочной категории около 150 млн. сертификатов в месяц. Параллельно с этим с середины июля ведется эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. Предполагается, что она может стать обязательной и интегрироваться с системой ЭВС «Меркурий» уже к марту 2020 года. Сергей Лыбань подчеркнул, что оборудование для маркировки весьма дорогостоящее, поэтому параллельное использование двух систем может стать значительным финансовым обременением, которое просто вытеснит с рынка мелких производителей.

Коровник Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Издание ссылается на оценку аграрного комитета Совета Федерации — на маркировку потребуется до 300 млрд. рублей в год, которые с большей долей вероятности лягут на плечи потребителей. При этом по оценкам Союзмолоко, молочной отрасли для маркировки готовой продукции придется потратить порядка 20 млрд. рублей. Между тем, оператор маркировки «ЦРПТ», конечно же, не согласен с такими оценками. А мы подчеркнем — у нас в стране есть проблемы с производством молока, но при этом, финансовое обременение на его производителей растет. Так как же мы намерены наращивать производство молочной продукции???

Однако система «Меркурий» — это по сути всего лишь перевод бумажных ветеринарных сопроводительных документов в электронный вид, которые, собственно и являются гарантом безопасности продукции, так как оформляются такие сертификаты в электронной системе Россельхознадзора — организации, осуществляющей ветеринарный и фитосанитарный надзор. А ЦРПТ — отвечает за качество продукции??? НЕТ!!!

Как мы отметили, с 1 ноября абсолютно вся молочная продукция — от молока до молочных десертов — должна сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами (ЭВС), оформленными в информационной системе Россельхознадзора «Меркурий», тогда как на мясную и рыбную продукцию сертификаты оформляются в электронном режиме уже больше года. При этом подчеркнем, что оформление сертификатов в электронной системе происходит на бесплатной основе!!! Что позволило, по данным Минсельхоза России, снизить себестоимость производства товаров. До внедрения «Меркурия» бумажные сертификаты на всех этапах перемещения животноводческой продукции выдавались региональными ветврачами на платной основе. Кроме того, бумажные бланки, несмотря на их защищенность можно было подделать, а ветврач мог быть заинтересованным в лоббировании интересов конкретных продавцов и производителей. Электронная сертификация позволила устранить подобные «нечистоплотные» явления. По данным Россельхознадзора, в ряде регионов в результате работы «Меркурия» количество фальсифицированной молочной продукции по отдельным товарам снизилось на 30−50%.

Руководитель комитета Объединения потребителей России Александр Бражко заявил федеральной отраслевой газете «Ветеринария и жизнь» о том, что у потребителей уже сейчас есть возможность проверить товар, запросив электронный сертификат у продавца, а в будущем это можно будет сделать через считываемый QR-код, указанный на товаре.

Александр Бражко Potrebitel-russia.ru

А что позволяет сделать потребителю маркировка ЦРПТ — считать код производителя товара и понять, что товар не фальсифицирован??? Ну так для этого есть штрих-коды, с помощью которых точно также можно понять фальсифицированная продукция или нет!!! Есть уже, причем давно, и специальные приложения на мобильных телефонах, которые умеют расшифровывать штрих-коды — давать понимание о производителе товаров и из какой страны он прибыл.

Допустим, если олигархические интересы, стоящие за системой маркировки победят систему «Меркурий», то кто и как будет защищать качество продукции, поставляемой в детсады, школы, соцучреждения и просто на полки магазинов??? А ведь подобной информационной войны исключать нельзя. Заинтересованные в системе маркировки наверняка будут искать слабые стороны системы «Меркурий». Но не будем забывать, что Меркурий работает сравнительно недавно и может, возможно, иметь ряд слабых технических сторон. Но ее сильной стороной является — квалифицированная оценка качества продукции, а не банальная маркировка для сбора данных о передвижении товаров.

Как сообщали РИА Новости, группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Грешневиковым в конце сентября попросила правительство РФ разъяснить, проводился ли анализ целесообразности введения маркировки для каждой товарной группы, где она будет применена, указав, что для участников рынка подключение к системе влечет колоссальные дополнительные расходы как единовременных (переоборудование производственных линий и доработка IT-инфраструктуры), так и постоянных в дальнейшем (эксплуатационное обслуживание оборудования и ПО, закупка кодов). Только, например, для кондитерской отрасли расходы, как указали депутаты, составят десятки миллиардов рублей. Депутаты также просят указать, ожидаемый объем снижения доли незаконного оборота по каждой категории товаров после ввода нового механизма. Похожие письма были направлены в Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития и Минпромторг.

Ответ на поступившее обращение депутатов, пока поступил от Минпромторга, в котором заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, сообщает в частности, что одна из целей маркировки — это получение оперативной и достоверной информации о движении товаров, которая в свою очередь позволит сократить объемы незаконного оборота, увеличит собираемость налогов и таможенных пошлин. Кроме того, по сообщению замминистра Евтухова, экспортируемая продукция не подлежит маркировке средствами идентификации.

Таким образом, мы получили ответ, который так и не дал нам ответа на поставленные вопросы, особенно на главный из них — за чей счет произойдет ожидаемое увеличение налогов и таможенных пошлин, хотя нам известно, что, безусловно — за счет потребителей. Более того, письмо Минпромторга породило еще один вопрос — каким образом производители, поставляющие товары и на внутренний рынок и на экспорт, будут разделять производственные линии на те, что должны маркировать производимые товары и те, что не подлежат маркировке. Зачем нашим предприятиям, и без того, работающим в непростых условиях, нужны эксперименты, тем более такие финансово‑ и трудозатратные???

Известно, что наибольший урон фальсификат доставляет самим производителям. И, в первую очередь, именно производитель заинтересован в борьбе с подделками! Так как фальсификат наносит экономический ущерб предприятию в виде штрафов за выявление фальсификата и недополученной прибыли, а также наносит имиджевый урон. Разве маркировка от ЦРПТ решит проблемы производителя??? Какую гарантию дает ЦРПТ производителю — что штраф в случае выявления фальсификата будет уплачен ЦРПТ? Нет таких гарантий!

Известные зарубежные производители сложной бытовой техники сами защищают свою продукцию — зайдя на сайт производителя, можно с помощью штрих-кода подтвердить или опровергнуть факт выпуска компанией купленного нами товара. Более того, гарантийное обслуживание распространяется только на официально произведенную продукцию.

А что нам потребителям даст маркировка — информацию о том, что гвоздь прибыл из Китая и какие надежды в этой связи можно возлагать на него, отвечает ли он техническим характеристикам? Мы и так знаем, что даже гвозди у нас в стране китайские, а не российские. Возможно, потому, что наши производители вынуждены выживать среди бесконечных законодательных инициатив, а не заниматься делом! Заметьте, что за информацию — откуда гвоздь прибыл, мы можем заплатить дополнительно!