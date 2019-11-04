Киев, , 19:55 — REGNUM 16 народных депутатов украинского парламента отсутствовали во время более чем 30% голосований в октября.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие данные обнародовали 4 ноября эксперты общественной организации «ЧЕСНО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что в октябре Верховная Рада работала в сессионном зале 10 дней, за которые состоялось 476 голосований.

Больше всего претензий у экспертов к партии Тимошенко «Батькивщина» — без уважительных причин (командировка, отпуск, больничный и т.д.) наибольшее количество голосований — 97% — пропустил представитель этой политической силы Виталий Данилов. Отмечается, что письменно на всех 17 заседаниях также была зарегистрирована председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, но ее не было во время 48% голосований. Также более 30% голосований пропустил еще один высокопоставленный представитель партии «батькивщина» — Сергей Тарута.

От президентской партии «Слуга народа» в список попали двое «прогульщиков» — Андрей Одарченко и Александр Дубинский.

Депутат Ирина Луценко из фракции «Европейская солидарность» Порошенко является единственным народным депутатом, пропустившим 100% голосований, однако она официально находилась на больничном.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня другая общественная организация, Комитет избирателей Украины, обнародовала свои данные о посещаемости заседаний Рады депутатами в октябре.