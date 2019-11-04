Москва, 4 ноября 2019, 20:51 — REGNUM В Московском районе Люблино прошел «Русский марш», который организовало движение «Третья альтернатива», мероприятие собрало под свои знамена вместе с журналистами и блогерами порядка 200 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Русский марш» в Люблино
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Для проведения шествия была перекрыта улица Перерва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Участники акции пришли с растяжками
Дарья Антонова © ИА REGNUM
И с флагами
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Участники шествия «Русский марш»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие, которое проводят организации ультраправого толка, год от года становится все малочисленнее. По оценкам корреспондента ИА REGNUM, около четверти всех присутствующих составили журналисты, фотокорреспонденты и блогеры.

«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино собрал менее 200 человек
«Русский марш» в Люблино собрал менее 200 человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявителем шествия в Люблино стало движение правый блок «Третья альтернатива». Данная организация заявляет о себе как о европейской партии нового типа. Эти так называемые «Новые правые» не принимают воссоединение Крыма и поддержку, которую Россия оказывает Донбассу. Они выступают против неконтролируемой миграции, политических репрессий и требуют свободы политзаключенным.

Участники «Русского марша» выступали в том числе за освобождение политзаключенных
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жители соседних домов с интересом наблюдали за шествием
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино собрал менее 200 человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Русский марш» в Люблино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оцепление на улице Перерва
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Примечательно, что на мероприятии была запрещена любая символика непризнанных республик ДНР и ЛНР. А вот эмблемы танковой дивизии СС «Мертвая голова», на шапках некоторых «Православных хоругвеносцев» нареканий у организаторов не вызвали.