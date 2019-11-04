Москва, 4 ноября 2019, 20:51 — REGNUM В Московском районе Люблино прошел «Русский марш», который организовало движение «Третья альтернатива», мероприятие собрало под свои знамена вместе с журналистами и блогерами порядка 200 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие, которое проводят организации ультраправого толка, год от года становится все малочисленнее. По оценкам корреспондента ИА REGNUM, около четверти всех присутствующих составили журналисты, фотокорреспонденты и блогеры.
Заявителем шествия в Люблино стало движение правый блок «Третья альтернатива». Данная организация заявляет о себе как о европейской партии нового типа. Эти так называемые «Новые правые» не принимают воссоединение Крыма и поддержку, которую Россия оказывает Донбассу. Они выступают против неконтролируемой миграции, политических репрессий и требуют свободы политзаключенным.
Примечательно, что на мероприятии была запрещена любая символика непризнанных республик ДНР и ЛНР. А вот эмблемы танковой дивизии СС «Мертвая голова», на шапках некоторых «Православных хоругвеносцев» нареканий у организаторов не вызвали.