Вильнюс, , 18:58 — REGNUM В Литве в геометрической прогрессии растёт количество дорожно-транспортных происшествий с дикими животными, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 ноября. Согласно статистике, если в 2014 году зарегистрировано порядка 2 тыс. таких ДТП, то в 2018 году их было уже 4041, в которых 48 человек пострадали, а один погиб. До ноября 2019 года в Литве зарегистрировано уже 3870 таких ДТП.

В Сейме Литвы сегодня был зарегистрирован законопроект, в котором предлагается возмещать ущерб от таких ДТП государством. По мнению автора идеи, вице-спикера парламента Ремигиюса Жямайтайтиса, сейчас ситуация парадоксальная: виноват всегда водитель, при том, что именно государство является исключительным собственником диких животных. Политик предлагает эту ситуацию изменить, утверждая, что, если собственником диких животных является государство, то оно и должно компенсировать ущерб, понесённый водителями в результате ДТП.

В Литве, в отличие от соседней Латвии, не предпринимается никаких дополнительных мер по обеспечению безопасности водителей во время движения в зонах миграции диких зверей. Максимальные меры — предупреждающие знаки и редкие ограждения лесистой местности. В соседней Латвии тестируют систему отпугивания диких зверей ультразвуком.

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