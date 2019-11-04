Тбилиси, 4 ноября 2019, 18:56 — REGNUM Администрация президента Грузии опровергла сообщения ряда СМИ о том, что президент Саломе Зурабишвили возит с собой в заграничные и местные командировки своих детей и делает это за счет средств бюджета.
В администрации президента подчеркивают, что вся информация о международных визитах и командировках президента Грузии открыта и общедоступна, и готовы выдать эту информацию любым заинтересованным лицам в любое время.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» считают эти информации частью негативной кампании, развернутой против действующего президента Саломе Зурабишвили с целью ее дискредитации.