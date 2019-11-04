Тбилиси, , 18:56 — REGNUM Администрация президента Грузии опровергла сообщения ряда СМИ о том, что президент Саломе Зурабишвили возит с собой в заграничные и местные командировки своих детей и делает это за счет средств бюджета.

«Из бюджета администрации президента Грузии ни одного тетри (грузинская разменная монета) на оплату командировочных или иных расходов детей президента не потрачено. Администрация президента Грузии опровергает распространенные в СМИ информации о том, что якобы участие в визитах президента Грузии ее детей оплачивается из государственного бюджета», — говорится в заявлении.

В администрации президента подчеркивают, что вся информация о международных визитах и командировках президента Грузии открыта и общедоступна, и готовы выдать эту информацию любым заинтересованным лицам в любое время.

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» считают эти информации частью негативной кампании, развернутой против действующего президента Саломе Зурабишвили с целью ее дискредитации.