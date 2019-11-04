Рига, , 17:47 — REGNUM Портал BB. lv рассказывает о заседание суда по делу антифашиста, правозащитника, автора многих книг и профессора экономики Александра Гапоненко, которое состоялось сегодня, 4 ноября.

Перед заседанием суда и после у здания суда прошла акция в поддержку Гапоненко. В руках протестующих были плакаты с надписями «Всех не пересажаете» и «Сила в правде. Правда за нами».

После заседания сам Гапоненко заявил, что в материалах следствия и прокуратуры по его делу все время проходит линия, что он русский и занимается защитой интересов русских.

«Это означает, что меня не признают равным в отношениях с другими этносами» — заявил Гапоненко.

Вот что написала на своей странице фейсбука журналист Алла Березовская: «Слушания проходят в маленьком зале, но человек двадцать из группы поддержки Александра кое-как сюда втиснулись, остальные ждут в коридоре… Съёмка запрещена. Слово для защиты представляется адвокату Имме Янсон. Прекрасная речь — тщательно разбирается каждое предложение из текстов Гапоненко на Фб, которые легли в основу его обвинений в разжигании этнической розни. Ничего кроме недоумения эти обвинения вызвать не могут. Как можно в демократической европейской стране судить человека за его мнение по поводу тех или иных событий? Высказанных им в сатирической, но вполне корректной форме? Лингвистический анализ текстов подтверждает отсутствие в них языка вражды или ненависти к какому-либо этносу. Процесс над доктором экономики Гапоненко сам по себе уже является театром юридического абсурда. Прокурор потребовал для него 21 месяц заключения! Каково будет решение судьи… Пока она только внимательно слушает речь адвоката, иногда сверяясь с записями в уголовном деле. По виду судьи, сложно понять, действительно ли она хочет разобраться, или просто отбывает номер. А приговор уже давно готов…»

Полиция безопасности задержала председателя «Конгресса неграждан», защитника прав нацменьшинств Александра Гапоненко 20 апреля. Днем позже был санкционирован его арест на два месяца. Заменить меру пресечения суд отказался. Гапоненко вменяют три статьи Уголовного закона латвии: 78-я — разжигание национальной розни, 80-я — деятельность, направленная против Латвии, 81-я «прим» — помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии. Согласно обвинительному заключению, инкриминируемые этому лицу деяния проявлялись в основном как публикации в интернете.

Рижский суд 23 августа освободил Гапоненко из-под стражи. Прокуратура применила к нему две меры пресечения — запрет выезжать из Латвии без разрешения прокурора и обязанность сообщить о смене места жительства.

Гапоненко считает, что его арест полицией безопасности — попытка рассчитаться за критику нарушения прав и свобод русского населения, а также остановить сбор материала о геноциде нацменьшинств в Латвии, которым он занимался.

Также он заявлял, что в качестве «преступных эпизодов» следствие рассматривает его участие в роли наблюдателя на президентских выборах в России, написание монографий, а также критику политики латвийского государства. Кроме того, ученый рассылал письма главам европейских парламентов, чтобы те призвали Ригу отменить запрет на русский язык в школах.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил о намерении предложить коллегам обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с делом Гапоненко. По его словам, уголовное преследование в Латвии правозащитника необоснованно, обвинитель хочет отправить его на полтора года в тюрьму, чтобы «заткнуть ему рот».

Прокуратура запросила для Александра Гапоненко год и девять месяцев тюрьмы.

На что профессор заявил: «Это показатель того, что собираются рассчитаться до конца, и, скорее всего, желают осудить, чтобы покончить со мной физически, потому что те два года, которые требует прокурор, я не выдержу из-за возраста и болезни. Расчет идет на то, что меня просто хотят убить».

Помимо этого судебного процесса Латвийская Республика обвиняет Александра Гапоненко по ещё одному схожему делу. Заседание суда состоится 11 ноября.