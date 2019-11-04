Амман, , 18:00 — REGNUM Двое граждан Иордании, задержанные в Израиле, вернутся домой, об этом 4 ноября на своей странице в социальной сети Twitter рассказал министр иностранных дел страны Айман Сафади.

После ареста иорданских граждан, произошедшего несколько месяцев назад, отношения между странами значительно осложнились. Посол Иордании был отозван из Израиля.

«Правительство занималось этого вопроса с самого начала по прямому приказу короля Абдаллы. Мы предпринимали все необходимые усилия для освобождения наших граждан», — подчеркнул Сафади.

Напомним, задержания двух граждан Иордании произошло в августе и в сентябре 2019 года. Их обвиняли в незаконном пересечении границы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде оценили критику Трампа по захвату месторождений нефти в Сирии