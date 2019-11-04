Рига, , 17:31 — REGNUM В 12:00 дня по местному времени в Юрмальском районном суде Риги началось рассмотрение уголовного дела фигурантами, которого являются действующий глава Центрального Банка Латвии Илмар Римшевиц и предприниматель Марис Мартинссон — пишет портал NRA.

Илмар Римшевиц обвиняется сразу в двух преступлениях — получение взятки в виде денег и оплаченной туристической поездки, а также в отмывание денег. В действиях Мариса Мартинсона прокуратура обнаружила признаки посредничества при даче взятки и то же отмывание денег. Речь идёт о сумме в 250 000 евро.

Генеральная прокуратура считает, что компания Мартинсона ММ приобрела в пользу Римшевица дом по адресу Базницас 2 (Baznīcas ielā) в Юрмале. Предполагается, что деньги Римшевиц получил от бывших акционеров Trasta komercbankas (банка Траст), а Мартинсон за свои услуги при проведении сделки 10% от всей суммы.

В 2018 году прокуратура и Бюро по борьбе с коррупцией получили заявления бывших акционеров Trasta komercbankas (банка Траст) в которых Илмар Римшевиц обвиняется в получение взятки и вымогательстве. Заявители фигурируют в деле, как взяткодатели, однако, по соглашению с прокуратурой они освобождены от ответственности.