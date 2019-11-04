Киев, , 17:31 — REGNUM Новая дата разведения сил в районе населенного пункта Петровский назначена на 8 ноября, заявил во время брифинга командующий операцией Объединенных сил Украины Владимир Кравченко.

По его словам, главным условием для отвода сил остается сохранение режима тишины.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о разведении войск и сил от линии соприкосновения в населённых пунктах Золотое и Петровское было подписано контактной группой в Минске 1 октября текущего года.

Однако в ДНР заявили, что начало разведения сил и средств в районе Петровского саботировали украинские военнослужащие. Вместе с тем со стороны ДНР была выражена полная готовность к разведению сил и средств и к выполнению всех взятых на себя обязательств.

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