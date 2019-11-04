Вильнюс, , 16:54 — REGNUM В расписании визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Финляндию, который начнётся 5 ноября, запланировано посещение могилы Маннергейма, где Науседа намерен возложить цветы и «отдать честь финскому герою», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 ноября.

В программе визита также запланированы встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Антти Ринне и председателем парламента Матти Ванханеном. Основными темами станут финские инвестиции в экономику Литвы, вопросы региональной безопасности, отношений со странами Восточного партнерства, ядерной безопасности, партнерских связей НАТО и «борьбы с гибридными угрозами».

Маннергейм в годы Второй Мировой войны руководил войсками Финляндии, союзными Гитлеру и обеспечивавшими блокаду Ленинграда с севера, а значит, несущими ответственность за массовую гибель населения от голода, холода, обстрелов и бомбежек, а также организовал геноцид русского населения Карелии.

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