Вильнюс, , 16:52 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая сегодня, 4 ноября, находится с визитом в Литве, не была принята не только премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, но и президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба главы Литвы подтвердила, что между Науседой и Сульберг состоялись лишь телефонные переговоры. При этом причина несостоявшейся встречи не называется. В распорядке сегодняшнего дня Науседы, опубликованном на его официальной странице в интернете, сегодня вообще нет никаких встреч и мероприятий. Завтра, 5 ноября, Науседа отправляется с визитом в Финляндию.

Сама Сульберг посетила литовский парламент, где во время короткого брифинга подтвердила телефонный разговор с Науседой, но отказалась раскрывать его содержание. Прибалтийское новостное агентство BNS предполагает, что речь могла в том числе идти об обмене обвинёнными за шпионаж. Ранее в Литве СМИ сообщили о финальной стадии подготовки обмена осуждённого в Литве за шпионаж гражданина РФ Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом. При этом неназванным образом в этом обмене участвует Норвегия. В каком качестве, не уточняется.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сульберг сегодня не принял премьер Саулюс Сквернялис, который взял незапланированный больничный из-за своей болезни. Сквернялис болен лимфомой и проходит курс химеотерапии после успешной операции летом этого года.