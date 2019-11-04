Иерусалим, , 16:33 — REGNUM За последние три дня власти Израиля издали 16 указов о конфискации палестинских территорий на оккупированных землях Западного берега реки Иордан, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Конфискация лишь зафиксирует то, что уже давно произошло», — подчеркнул в комментарии изданию глава Комитета по противодействию незаконным еврейским поселениям и стене Валид Ассаф.

Политик подчеркнул, что целью подобных указов является контроль над палестинскими землями, а также над природными ресурсами, залегающими в них.

Напомним, в 1967 году после «Шестидневной войны» Израиль оккупировал ряд территорий, расположенных на Западном берегу реки Иордан. Международное сообщество не признает суверенитет еврейского государства над ними.

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