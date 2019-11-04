Брюссель, , 16:29 — REGNUM Власти Европейского союза призвали Израиль прекратить строительство незаконных поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 4 ноября говорится в заявлении представителей содружества.

«ЕС призывает Израиль прекратить любую деятельность, связанную с переселением населения на оккупированных территориях», — — говорится в заявлении содружества.

Официальный Брюссель также подчеркнул, что его позиция ясна и остается неизменной: деятельность Тель-Авива противоречит нормам международного права.

В настоящее время на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан проживает порядка 650 тыс. еврейских поселенцев. Поселения начали здесь строиться с 1967 года после «Шестидневной войны».

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