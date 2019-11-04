Москва, , 16:20 — REGNUM В Совфеде расценили обвинения президента США Дональда Трампа в захвате сирийских нефтяных месторождений как предвыборный пиар, передает корреспондент ИА REGNUM 4 ноября.

«Все, что называется, — в точку. Вот только боюсь, что критика политики Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений в Сирии, с которой выступила претендент на номинацию в президенты США от демократической партии, член конгресса Тулси Габбард, есть не более, чем элемент предвыборной борьбы», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Внешняя политика США при любых президентах, если не брать в расчет какие-то нюансы, принципиально не меняется, уже многие десятилетия строясь на одних и тех же экспансионистских принципах, и Сирия здесь не исключение, рассуждает парламентарий.

«Американцы добровольно от нефтяных месторождений в этой стране не откажутся», — отметил он.

Кандидат в президенты США от демпартии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».