Киев, , 16:18 — REGNUM Даже если некий «глобальный катаклизм» вдруг вынудит Россию уйти с Донбасса, для Украины будет довольно проблемно взять под контроль эту территорию.

Окоп для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил украинский политик и юрист, бывший представитель президента Украины в КрымуБорис Бабинв интервью изданию «Факты». Материал опубликован сегодня, 4 ноября.

Политик считает, что появление такого «катаклизма» вполне возможно — поскольку «и идея ухода СССР из ГДР до 1989 года была фантастикой, и американцы эвакуировались из Вьетнама — это была фантастика», но в реальности это произошло. Сейчас, напомнил Бабин, американцы довольно неожиданно для многих уходят из Сирии.

«То, что россияне неожиданно могут покинуть Донбасс, оставив нам свое пиво в холодильнике, — это возможно. Но и такая эвакуация оккупантов не решит ситуации. Давайте представим, что на Донбассе не осталось ни одного русского солдата. Мы сможем туда просто физически зайти, даже без сопротивления противника? Любой заход на обширную территорию, которая уже пусть и не контролируется противником, предполагает военную компоненту. Без мощной армии и эффективного аппарата госуправления мы физически не сможем занять Крым и Донбасс», — продолжил свою мысль Бабин.

Он также подчеркнул, что варианта военной победы ВСУ над армией России пока не видит — «но в истории всякое случается».

Напомним также, что в этом интервью бывший представитель президента Украины в Крыму заявил, что вопреки всем заявлениям, за последние годы ситуация в украинской армии особо не изменилась, а все разговоры о ее мощи — это, скорее, «пропаганда и имитация».