Кербела, Ирак, , 16:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирака осудило нападение протестующих на консульство Ирана в священном городе Кербела, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

В ходе инцидента погибли трое человек, 12 человек получили ранения и были доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. Среди пострадавших были также сотрудники правопорядка.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются несколько недель. Манифестанты выступают против коррупции и падения уровня жизни. В воскресенье, 3 ноября в городе Кербела граждане вторглись на территорию иранского консульства, сбросили с него флаг и заменили его иракским.

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