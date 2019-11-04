Тегеран, , 16:27 — REGNUM 3 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что на протяжении последних 40 лет Иран старался подавить политику «максимального давления» Вашингтона и будет сопротивляться воле Белого дома до тех пор, пока не заставит себя уважать. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Мы с честью пройдем этот сложный этап пока вы не научитесь уважительно говорить с иранской нацией и не вернетесь к выполнению своих обязательств перед ней», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что «максимальное давление» США нейтрализуется максимальной гибкостью, осмотрительностью и надеждой иранцев.

Аббас Мусави сделал заявление, комментируя новые санкции США против строительного сектора Ирана. Раннее министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф назвал новые ограничения Вашингтона примером несостоятельности политики Белого дома.