Киев, , 15:38 — REGNUM В октябре 2019 года в среднем на заседаниях украинской Верховной рады присутствовали 378 народных депутатов, или 89% от текущего состава парламента.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующую статистику 4 ноября обнародовал Комитет избирателей Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты организации подсчитали показатели посещаемости по фракциям — у президентской «Слуги народа» — 92% в среднем, «Европейской солидарности» Порошенко — 87%, «Голоса» Вакарчука — 86%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 80% и «Батькивщины» Тимошенко — 79%.

Информация получена по данным письменной регистрации.

В Комитете подчеркивают, что показатели посещаемости в Раде нынешнего созыва остаются довольно высокими, но по сравнению с предыдущим месяцем они уменьшились: — 9% у «Батькивщины», — 8% у «Голоса», — 5% у «ОПЗЖ» и — 2% у «Слуги народа», а вот посещаемость среди депутатов «Евросолидарности» осталась на том же уровне.

Всего в октябре было проведено 16 пленарных заседаний украинского парламента.