Тегеран, , 16:24 — REGNUM 3 ноября Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Меджлисе Исламского совета (парламенте) Ирана, заявил, что внешнеполитическое ведомство будет принимать все необходимые меры для того, чтобы бороться с отмыванием денег западными фирмами через Иран. Об этом сообщило иранское информационное агентство Menr.

Отвечая на замечание депутата о том, что Франция, Великобритания и Германия отмывают в Иране до 30 млрд. долларов в год, министр заявил, что МИД совместно с правительством предпринимает все усилия для борьбы с этим.

Комментируя свое недавнее выступление в Дохе, дипломат подчеркнул, что в целом, мир осознает, что США — это страна, не приспособленная к переговорам. «Миссия Ирана — показать миру истинное лицо Вашингтона и доказать, что проблема не в Иране, который отказывается садиться за стол переговоров с Белым домом, а в лживой и лицемерной администрации Дональда Трампа», — подчеркнул политик.