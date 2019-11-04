Тегеран, , 16:20 — REGNUM 3 ноября Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Иране Филипп Тибо заявил, что антииранские санкции США против Ирана нанесли ущерб не только экономике Исламской республики, но и экономике Франции. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам дипломата, Франция планирует снять все торговые барьеры с Ираном, так как это соответствует интересам обоих государств. Он подчеркнул, что после аварийной посадки самолета Air France в исфаханском аэропорту и возникших с этим проблем, французское правительство приняло меры, чтобы облегчить санкции.

Филипп Тибо напомнил о том, что правительство Эмманюэля Макрона пыталось помочь Ирану извлечь максимальную выгоды из «ядерной сделки» 2015 года, а мирная инициатива французского лидера является примером приверженности страны соглашению с Ираном.