Тегеран, , 16:29 — REGNUM 4 ноября министр разведки Ирана Сейед Махмуд Алави заявил, что 40 лет назад группа вооруженных иранских студентов «высмеяла фиктивное величие США», захватив посольство в Тегеране. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр напомнил, что 4 ноября 1979 года иранцы захватили шпионское гнездо, которое готовило заговор с целью свержения режима Исламской республики. По словам Сейеда Махмуда Алави, рассекреченные документы подтверждают, что американские дипломаты в действительности готовили заговор против ИРИ.

Чиновник напомнил, что 4 ноября известен в Иране как День студента или же День борьбы с глобальным высокомерием. Он призвал иранский народ продолжать бороться с давлением и «экономическим терроризмом» США также, как он это делал 40 лет назад.