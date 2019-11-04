Киев, , 15:27 — REGNUM Вопреки всем заявлениям, за последние годы ситуация в украинской армии особо не изменилась, а все разговоры о ее мощи — это, скорее, «пропаганда и имитация».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил украинский политик и юрист, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью изданию «Факты». Материал опубликован сегодня, 4 ноября.

«У нас такая же постсоветская армия… просто немножко больше накормленная и немного накачанная расконсервированным вооружением, а также новым обмундированием. Образно говоря, сейчас пока рано мечтать о Сяне и Доне, но уже можно надеяться на то, что завтра русские танки не будут под Киевом», — заявил политик.

Оценивая в этом интервью ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе Бабин заявил, что по сути Украина является, к сожалению, проигравшей стороной в этом конфликте.

«Варианты же предлагают победители. Думаю, мы можем только немного торговаться в чем-то, но навязать свою волю России вряд ли удастся. Сегодня все решается на поле боя, где Россию мы пока не победили. Какие-то свои дополнения и замечания к Минску Украина сможет делать только, извините, после поражения России неважно где — под Луганском, Джанкоем или Алеппо. Такова реальность», — отметил украинский политик.

По его оценке, Минские соглашения, на базе которых идет урегулирование конфликта — это, по сути, «частичная политическая капитуляция, принятая в условиях военного поражения, когдаУкраина в одностороннем порядке вынуждена была принять навязанные ей условия».

ИА REGNUM напоминает, что 30 октября на форуме в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленскийназвал три этапа для окончания войны в Донбассе — прекращение огня, примирение граждан и безопасная реинтеграция. Вместе с тем он подчеркнул, что урегулирование — это очень сложный, и «нейрохирургический процесс».

«Это как держать спички возле открытой канистры с бензином. Одно неосторожное движение, одно неверное заявление могут все перечеркнуть и возобновить горячую стадию конфликта», — отметил он.