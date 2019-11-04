Киев, , 15:24 — REGNUM Разведение сил и средств в Петровском не было начато 4 ноября по причине зафиксированных ранее обстрелов. Об этом 4 ноября завил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинга.

Пристайко напомнил, что разведение должно было начаться 4 ноября, то есть сегодня. Однако, как отметил глава МИД Украины «но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения, не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также СММ ОБСЕ». По этой причине, как отметил Пристайко, Украина вынуждена была перенести разведение сил и средств в Петровском «на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигну семидневный период тишины».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов сообщал о саботировании украинскими военными начала разведения сил и средств в Петровском, которое должно было начаться 4 ноября. Отметим также, что в пресс-центре так называемой операции Объединенный сил Украины (ООС) ранее сообщалось о том, что заявленное ДНР намерение начать разведение сил является «очередной провокацией и замыливанием глаз мировому сообществу».

В ДНР заявили о срыве разведения сил у Петровского войсками Киева