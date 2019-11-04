Киев, , 15:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту с требованием указать координаты и время, когда украинская сторона может забрать задержанные в 2018 году в Керченском проливе три корабля военно-морских сил Украины. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 ноября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Пристайко рассказал, что в ноте официальный Киев требует, чтобы российская сторона вернула Украине три корабля украинских ВМС, которые пытались незаконно прорваться через российскую границу из Черного в Азовское море.

Уточняется, что речь идет о малых бронированных артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь», а также о военном буксире «Яны Капу».