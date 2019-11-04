Тегеран, , 16:29 — REGNUM 3 ноября премьер — министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что санкции США против Ирана противоречат закону, создавая таким образом проблемы для всех стран мира, включая Малайзию. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам премьера, санкции правительства США создают «волновой эффект» для всех торговых партнеров ИРИ, заставляя их отказываться от сотрудничества с Исламской республикой. Махатхир Мохамад подчеркнул, что в уставе ООН нет положения о том, что, когда одна страна недовольна политикой другой, она может вводить односторонние санкции.

Политик заявил, что из-за антииранских санкций Малайзия теряет крупнейшего торгового партнера. Он обвинил правительство США в том, что, проповедуя верховенство закона, оно само не соблюдает правовые нормы и беспочвенно обвиняет в их нарушении другие страны.