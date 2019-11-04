Киев, , 15:13 — REGNUM Съезд президентской политической партии «Слуга народа» состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.

Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба фракции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в программе съезда следующие вопросы: отчет деятельности партии «Слуга народа» за последний год; решение кадровых вопросов; обсуждение и принятие решений о создании рабочей группы по внесению изменений в устав партии; обсуждение и принятие ряда других решений.

Также в партии Зеленского будут определяться относительно участия партии в ближайших местных выборах в объединенные территориальные громады, которые намечены на 22 и 29 декабря 2019 года.

Отмечается, что к участию в съезде приглашены представители офиса президента, правительства и Верховной Рады, народных депутатов-членов фракции «Слуга народа» в полном составе, представителей команды из всех регионов Украины.

Будет ли на съезде президент Зеленский, и если да, то в каком формате планируется его участие — не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что еще в октябре окружение Зеленского планировало провести учредительный съезд своей партии «нового типа», способную «стать надежным политическим помощником украинскому президенту в проведении реформ и борьбе с коррупцией».

В сентябре во фракции «Слуга народа» заявляли, чтопартия Зеленского на съезде в конце октября планирует избрать нового главу партии и решить ряд важных вопросов,

Когда съезд не состоялся в намеченные сроки, эксперты заявили о «потере» президентской партии.