Москва, , 14:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Kremlin.ru

Российского лидера и предстоятеля Русской православной церкви на выставке сопровождали министр культуры России Владимир Мединский, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, мэр Москвы Сергей Собянин, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Данная выставка проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». На выставке представлены работы художников, скульпторов и фотографов, привезенные из 44 музеев и частных галерей из более чем 30 городов России.

Также на выставку были привезена реликвия — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.