Киев, 4 ноября 2019, 14:52 — REGNUM Показатель посещаемости сессий Верховной рады депутатами стал ниже по сравнению с прошлым месяцем. Об этом 4 ноября сообщается на сайте всеукраинской общественной организации комитет избирателей Украины (ВОО КИУ).
В КИУ отметили, что средняя посещаемость заседаний Рады депутатами составила 89%.
Самые высшие показатели посещаемости были отмечены среди депутатов фракций «Слуга народа» (92%), «Европейская солидарность» (87%). Также отмечается, что высокие показатели посещаемости демонстрирует партия «Голос» (86%). Хуже посещают сессии Рады депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (80%) и «Батькивщина» (79%).
В комитете отметили, что не изменилась динамика посещений по сравнению с предыдущими двумя месяцами только у партии ЕС. Депутаты остальных партий стали несколько хуже посещать заседания Рады.
ИА REGNUM сообщало, ранее Комитет избирателей Украины оценил качество принимаемых в Раде законов.
Комитет избирателей Украины оценил качество принимаемых в Раде законов