Киев, , 14:52 — REGNUM Показатель посещаемости сессий Верховной рады депутатами стал ниже по сравнению с прошлым месяцем. Об этом 4 ноября сообщается на сайте всеукраинской общественной организации комитет избирателей Украины (ВОО КИУ).

В КИУ отметили, что средняя посещаемость заседаний Рады депутатами составила 89%.

Самые высшие показатели посещаемости были отмечены среди депутатов фракций «Слуга народа» (92%), «Европейская солидарность» (87%). Также отмечается, что высокие показатели посещаемости демонстрирует партия «Голос» (86%). Хуже посещают сессии Рады депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (80%) и «Батькивщина» (79%).

В комитете отметили, что не изменилась динамика посещений по сравнению с предыдущими двумя месяцами только у партии ЕС. Депутаты остальных партий стали несколько хуже посещать заседания Рады.

«В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем», — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

ИА REGNUM сообщало, ранее Комитет избирателей Украины оценил качество принимаемых в Раде законов.

Комитет избирателей Украины оценил качество принимаемых в Раде законов