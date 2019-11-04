Донецк, , 14:43 — REGNUM Начало разведения сил и средств саботировали украинские военнослужащие у линии соприкосновения в районе населённого пункта Петровское. Об этом 4 ноября сообщил журналистам руководитель представительства Донецкой Народной Республики в в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Якубов сообщил, что, несмотря на неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского к приверженности к отводу в районе Петровского, никакого разведения сил нет. При этом Якубов отметил, что со стороны ДНР была выражена полная готовность к разведению сил и средств и к выполнению всех взятых на себя обязательств.

Также Якубов пояснил, что очередная дата отвода войск и сил будет согласована в Минске на ечередном заседании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДНР 4 ноября в 13:00 мск была выпущена белая сигнальная ракета в знак готовности к разведению войск в районе населённого пункта Петровское возле линии соприкосновения.

Напомним, соглашение о разведении войск и сил от линии соприкосновения в населённых пунктах Золотое и Петровское было подписано контактной группой в Минске 1 октября текущего года.

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