Москва, , 14:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 4 ноября, в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба президента России.

Владимир Путин с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 04.11.2019 Kremlin.ru

В церемонии возложении цветов также участвовали религиозные лидеры России. Это был патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава русской старообрядческой церкви, митрополит Корнилий, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, архиепископ Евангелической-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский и другие.

Также в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому участвовали члены Совета при президенте России по межнациональным отношениям, а также школьники и представители молодежных организаций.

Глава государства после церемонии возложения цветов сфотографировался со всем ей участниками.

Напомним, что празднование Дня народного единства было установлено в России в 2005 году. Праздник был учрежден в честь событий 1612 года, когда второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освбодило Москву от польских интервентов и был положен конец Смутному времени.