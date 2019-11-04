Цхинвал, , 14:03 — REGNUM На войсковом полигоне Министерства обороны Южной Осетии в соответствии с приказом главы министерства Ибрагима Гассеева с офицерами и рядовым составом управления и всех подразделений министерства проведены контрольные занятия по огневой подготовке. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба оборонного ведомства Южной Осетии.

Мероприятия проводятся под руководством отдела боевой подготовки Минобороны республики в целях проверки огневой выучки и совершенствования навыков владения штатным оружием.

Военнослужащие отработали приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия, изучили причины возможных задержек при стрельбе и способы их устранения, а затем выполнили упражнение учебных стрельб из пистолетов, автоматов Калашникова, пулеметов.

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