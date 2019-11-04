Москва, , 13:41 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подверг критике слова, высказанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко о том, что Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война и другие войны, на которых воевали белорусы — это «не наши войны». Соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таиланд в ответ на вопрос журналиста.

«Люди жили на территории современных России или Белоруссии, но они защищали свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было и в период Великой Отечественной войны. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах!», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что ему «очень странно слышать такие слова».

Заявление из уст Александра Лукашенко о «не наших войнах» прозвучало ранее в ходе совещания с белорусскими силовиками: «Мы уже навоевались. Я уже говорил. Мы навоевались, в чужих войнах мы всегда теряли больше чем кто-либо, в этих войнах — начиная с Наполеона, свою экономику, своих людей, и я ещё раз подчёркиваю: это были не наши войны».