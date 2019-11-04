Москва, , 12:50 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поздравил с Днем народного единства, призвал спасти русских Донбасса и констатировал опасность превращения США в парламентскую республику.

Люди в Донецке © ИА Красная Весна

«Смута продолжается и сегодня. Где русское национальное самосознание? Русские должны быть солидарны, защищать друг друга везде, зашищать свои земли. Мы должны спасти русских Донбасса!» — считает Жириновский.

Смута и в других уголках мира, полагает парламентарий, например, в США.

«На наших глазах Америка превращается из президентской в парламентскую республику. Американской президент ничего не может решить сам, за каждое слово ему грозит импичмент. И это опасно для всего мира», — уверен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечается День народного единства.