Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM В Екатеринбурге центральным праздничным мероприятием в День народного единства стал митинг-концерт на площади Труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

День народного единства в Екатеринбурге Midural.ru

Горожан и гостей областного центра с праздником поздравили вице-губернатор Сергей Бидонько, мэр Александр Высокинский и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Также утром в Екатеринбурге прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери.

Отметим, что праздничные мероприятия продолжит театральный марафон в ходе которого выступят творческие коллективы Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге проходит Фестиваль культуры и искусства народов России. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.

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