Вильнюс, , 12:28 — REGNUM На военном полигоне в Пабраде на юге Литвы, неподалёку от границы с Белоруссией сегодня, 4 ноября, начинаются масштабные учения Geležinis vilkas, в которых, по данным литовского минобороны, задействовано более 4 тыс. солдат из 11 стран и свыше тысячи единиц военной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В стрельбах будут участвовать танки, БМП, артиллерия и другие типы техники. В учениях запланированы как наступательные, так и оборонительные элементы. В них примут участие военнослужащие из США, Великобритании, Германии, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Чехии, Польши, Эстонии и Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полигоне в Пабраде, у самой границы с Белоруссией, дислоцировано 500 солдат США с тяжелой техникой, в том числе и танками Abrams. Одновременно с этим 23 октября с высоты в шесть километров два стратегических бомбардировщика B-52 сбросили 12 инертных бомб BDU 50 в 50 км от границы с Калининградской областью. Кроме этого, в Литве дислоцирован батальон быстрого реагирования под командованием Германии, а на авиабазе под Шяуляем — истребители НАТО.