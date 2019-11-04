Вильнюс, , 12:27 — REGNUM За потеплением отношений между Литвой и Польшей кроется не желание Варшавы наладить отношения со своим соседом, и дорогая покупка Вильнюсом благосклонности Польши. Такой вывод можно сделать из материала, который сегодня, 4 ноября, опубликовал литовский новостной портал 15min.lt, в котором рассказывается о тайных встречах премьера Литвы Саулюса Сквернялиса с главой правящей партии «Право и Справедливость» Ярославом Качиньским, результатом которых стало списание огромных долгов единственному в Прибалтике нефтеперерабатывающему заводу в Мажейкяй, который контролирует польский концерн Orlen.

Речь идёт о миллионных долгах Orlen Lietuva госкомпании Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги»), 12 миллионах евро неуплаченного налога за электроэнергию (85% которого в итоге тихо списали), скидки в 100 млн евро за грузоперевозки по железной дороге, допуске в нарушение законодательства к аукционам по обеспечению резерва электроэнергией, за который Orlen Lietuva уже получила доходов в 6 млн евро.

Именно после этого Польша перестала остро ставить перед Литвой вопросы ущемления прав польского нацменьшинства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские поляки, которые компактно проживают в Вильнюсском районе, требуют официально разрешить им пользоваться наряду с литовским языком, польским. Они также требуют разрешения написания своих имен и фамилий в официальных документах на языке оригинала, с использованием буквы W, которой нет в польском алфавите. Литва, которая официально приняла обязательства соблюдать европейские конвенции, которые гарантируют такие права, не разрешает литовским полякам ни использовать родной язык, ни оригинального написания фамилий.