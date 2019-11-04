Москва, , 12:19 — REGNUM В Российской Федерации система здравоохранения оказалась неспособной к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности. Об этом в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он констатировал, что за 10 лет медицина в России не достигла должных результатов. А раз это так, то, вероятно, система была не так отлажена. И проблема заключается не только в материальном обеспечении.

К примеру, чтобы врачи пользовались современным оборудованием, которое было закуплено, их ещё нужно подготовить. Особая трудность состоит ещё в том, что медики совершенно не хотят ехать работать в сельскую местность или в отдаленные регионы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Татьяна Голикова констатировала, что оптимизация здравоохранения в большинстве регионов России прошла неудачно.