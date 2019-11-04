Бангкок, , 11:36 — REGNUM Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решили не участовать в саммите с Соединенными Штатами Америки, на котором представитель США зачитал приглашение американского президента Дональда Трампа посетить Америку для «особого саммита».

В саммите с США приняли участие: премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, а также главы правительств Вьетнама и Лаоса — Нгуен Суан Фук и Тхонглун Сисулит.

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес заявил журналистам, что решение не присутствовать на саммите было принято в связи с низким уровнем делегации США.

Дело в том, что власти США направили в Бангкок советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайенаи министра торговли Уилбура Росса.