Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM На центральной площади Советов Улан-Удэ 4 ноября состоялась праздничная акция, посвящённая Дню народного единства. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, этот праздник имеет для многонациональной Бурятии особенное значение.

Монумент Мать Бурятия Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он отметил в своей речи, что в этот день у местных жителей есть два повода для праздничного настроения.

«Сегодня не только День народного единства, сегодня у нас ещё и годовщина вступления республики в Дальневосточный федеральный округ. Можем уже подвести некоторые итоги», — заявил он.

При этом он перечислил основные достижения, которые стали возможны благодаря подписанному год назад указу президента России Владимира Путина о переводе двух регионов из Сибирского федерального округа в ДФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее итоги первого года республики в ДФО подвёл министр по развитию Дальнего востока и Арктики Александр Козлов. По его словам, все механизмы, льготы и привилегии уже должны приносить ощутимые результаты для людей. Он добавил также, что это только начало.

Подробнее: В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО — «Это только начало»