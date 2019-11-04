Иркутск, , 11:08 — REGNUM В Иркутской области главным событие Дня народного единства стал концерт «Семейный фестиваль». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, на концерт пришло около 1,2 тыс. человек.

По словам губернатора области Сергея Левченко, в Приангарье дружно живут и работают больше 150 национальностей.

«И жить в Сибири по-другому невозможно: огромные расстояния, не простой климат, непростые иногда условия жизни. Но когда мы все вместе, тогда можем и добиваемся гораздо лучших результатов, чем они были раньше», — заявил он собравшимся.

В этот же день прошла выставка изделий национальных культурных центров Прибайкалья. На экспозициях были размещены изделия в духе национальных традиций каждой из народностей.

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