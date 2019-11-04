Вильнюс, , 11:01 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в связи с необходимыми неотложными медицинскими процедурами не сможет сегодня, 4 ноября, провести рабочую встречу с прибывшей в Вильнюс премьером Норвегии Эрной Сульберг, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пресс-служба Сквернялис подчёркивает, что премьер взял больничный отпуск.

Встреча премьеров Литвы и Норвегии анонсировалась заранее, после неё главы правительств двух стран должны были дать совместную пресс-конференцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа премьер Литвы Саулюс Сквернялис признался, что болен раком. У него диагностирована лимфома. Заболевание на первоначальной стадии, операция уже прошла летом прошла, по словам премьера успешно, однако сейчас ему необходимо проходить курс химеотерапии для полного выздоровления.