Калининград, , 10:59 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о некоторых подробностях рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 31 октября в ходе поездки главы РФ в регион.

Владимир Путин и Антон Алиханов Kremlin.ru

«Владимир Владимирович поддержал несколько важных инициатив регионального бизнеса и дал ряд поручений по принципиальному решению вопроса транзитных ж/д тарифов, неизменности экономических правил игры для инвестиционных проектов региона и продолжении реконструкции Северного обхода города Калининграда (подробнее расскажем после проработки с коллегами из правительства РФ)», — написал Алиханов, отметив эту часть, как оставшуюся «за кадром» и не попавшую «в ленты новостей».

Губернатор области также рассказал о ситуации о вывозе товаров, изготовленных из вторичного жилья, получив поддержку Путина в вопросах переработки отходов. «В ближайшее время ждём изменения ситуации на таможне», — отметил Алиханов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рабочей поездке президента России Владимира Путина в Калининградскую область. Глава государства провёл встречу с представителями общественности региона в городе Светлогорске и провёл заседание президиума Государственного совета, на котором обсуждались вопросы развития здравоохранения.