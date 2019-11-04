Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Парламентская оппозиция просит парламент создать следственную комиссию по делу о помиловании президентом Саломе Зурабишвили осужденных за убийство. 4 ноября проект постановления «Европейской Грузии» будет представлен на заседании парламентского бюро, сообщает «Интерпрессньюс».

В проекте постановления отмечается, что помилование президента должно быть предметом расследования, поскольку в нем возможно наличие коррупционной схемы. «Европейская Грузия» утверждает, что, несмотря на расследование, начатое прокуратурой, до сих пор не опрошена президент Грузии, а парламенту не представлена даже промежуточная информация.

Оппозиция предлагает создать временную парламентскую следственную комиссию, которая должна найти ответ на следующие вопросы: по чьей конкретно рекомендации и на каком основании президент приняла решение о помиловании тех осужденных, что вызвали общественную критику; какова роль парламентского секретаря президента Грузии Дмитрия Габунии в процессе помилования осужденных; существует ли связь Дмитрия Габуния и других сотрудников администрации президента с помилованными лицами и их семьями; существует ли коррупционная схема в процессе помилования осужденных и кто является лицами, участвующими в этой схеме.

Как сообщалоИА REGNUM, в августе Зурабишвили помиловала 34 осужденных, трое из которых отбывали наказание за убийства, еще двое — за торговлю наркотиками, а один до сих пор находится в розыске.

Позже партия «Европейская Грузия» подала заявление в генпрокуратуру с просьбой расследовать коррупционную составляющую в помилованиях главы государства. Сама Зурабишвили до окончания расследования объявила мораторий на помилование заключенных.

В конце октября 30 октября Зурабишвили встретилась с председателем парламента ГрузииАрчилом Талаквадзе и министром юстиции страныТеей Цулукиани в связи с разработкой нового указа о порядке помилования.

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