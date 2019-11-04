Москва, , 10:10 — REGNUM Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает, что России пришло время «собирать камни» и построить новую страну.

Наталья Поклонская Kremlin.ru

«Для России пришло время собирать камни — мы должны построить такую Россию, в которой хотелось бы жить всем русским, волею судьбы оказавшимся в разных уголках планеты. В прекрасной России будущего стать русским будет модно и почётно!» — отметила Поклонская в Facebook.

Парламентарий также считает, что русские — самый большой разделенный народ в мире.

«На сегодняшний день за границей проживает более 30 миллионов русских. Мы — самый большой разделённый народ на планете, который непростая история нашей страны разбросала по разным уголкам Земли», — указала она.

Наверное, поэтому День народного единства является очень важным праздником, сделала вывод Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России отмечается День народного единства. Впервые в России этот праздник отмечался 4 ноября 2005 года.

Вместе с тем бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин призвал назло тем, кто ненавидит Украину, построить державу.

Читайте ранее в этом сюжете: Будем строить Украину назло Путину и Трампу — Климкин