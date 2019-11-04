Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уверен в своей победе на президентских выборах 2020 года. Об этом он заявил накануне, 3 ноября.

По словам Трампа, он совершенно уверен в том, что президентские выборы 2020 года он выиграет. Президент подчеркнул, что у него якобы все очень хорошо по социологическим опросам. Более того, американские граждане ничего не хотят слышать об импичменте.

Напомним, что демократы в Конгрессе официально запустили процедуру импичмента Трампу. Однако эксперты отмечают, что импичмент маловероятен, так как провести это решение через сенат практически невозможно.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. На данный момент наиболее вероятным противником Трампа на выборах будет бывший вице-президент США Джо Байден.