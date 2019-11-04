Бангкок, , 09:28 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, занимает седьмое место по числу людей, вовлеченных в цифровую экономику, а безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств. Об этом Медведев рассказал сегодня, 4 ноября, во время своего выступления на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Дмитрий Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Government.ru

По словам Медведева, Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности.

Россия активно развивает инфраструктуру связи — более 85% российских граждан пользуются теми возможностями, которые дает мобильный интернет. При этом порядка 70% граждан делают это ежедневно.

Безлимитный мобильный интернет в России в девять раз дешевле, чем в Японии, в 14 раз — чем в США, в 17 раз дешевле, чем в Южной Корее.

«Главное для нас — создавать такие технологии, которые будут работать на благо людей, делать их жизнь комфортной, экономить их время», — подчеркнул Медведев.

Российские власти активно внедряют цифровые технологии в государственное управление. При этом отдельное внимание уделяется кибербезопасности.