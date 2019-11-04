Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Призедент США Дональд Трамп передал участниками саммита АСЕАН приглашение на «специальный саммит» в США, сообщает 3 ноября The Associated Press.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Источник подчеркивает, что согласно протоколу на подобных встречах должны присутствовать президенты или премьер-министры стран-участниц. А поскольку главу США представлял его советник, десять стран, принимающих участие в саммите АСЕАН, приняли решение делегировать на встречу с О'Брайеном министров иностранных дел.

Согласно заявлению советника президента США, Трамп ожидает гостей в Вашингтоне в начале 2020 года.

Ранее О'Брайен обвинил Китай в запугивании членов саммита АСЕАН.

Напомним, ежегодный инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходит 3−4 ноября в столице Таиланда Бангкоке.