Горно-Алтайск, , 08:49 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил жителей с Днём народного единства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, он назвал этот праздник символом уважения к многонациональной Родине.

«Он олицетворяет силу России с её богатой историей и культурой, единство проживающих здесь людей. Во все времена, даже в самые сложные исторические моменты, патриотизм народа, вера и самоотверженность помогали России оставаться сильной», — отметил глава.

По его словам, неотъемлемой частью страны является и Алтай, где в согласии живут люди разных национальностей. Олег Хорохордин отметил, что веками сложившиеся традиции и ценности сегодня бережно сохраняются и приумножаются.

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