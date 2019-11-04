Киев, , 08:48 — REGNUM В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья. Об этом 3 ноября со ссылкой на собственные источник в аппарате украинского парламента сообщило издание «Украинская правда».

Источник украинского средства массовой информации также сообщил, что лидер партии ЕС Петр Порошенко уведомлен о поданном заявлении депутатом из его фракции.

ИА REGNUM напоминает, Ирина Луценко является супругой бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. В конце сентября Юрий Луценко, по словам его пресс-секретаря, улетел в Лондон для изучения английского языка. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло против Юрия Луценко уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.

Экс-генпрокурор Украины улетел в Лондон учить английский язык — Сарган

На Украине открыли уголовное дело против бывшего генпрокурора