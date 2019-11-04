Москва, , 08:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков разъяснил, что означает жест российского лидера, когда он показал кулак на одном из заседаний в Калининградской области. Разъяснения Песков дал 3 ноября в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путину» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области Цитата из видео «В Светлогорске Путин занялся вопросами медицины и показал кулак». vesti.ru

Дело было на встрече в Светлогорске. Речь зашла о парке «Куршская коса». Губернатор области Антон Алиханов уклонился от ответа на вопрос директора парка относительно дополнительных источников финансирования. Алиханов отметил, что парк относится не к его сфере ответственности, так как является национальным.

Тогда директор парка Анатолий Калина обратился к Путину, но просьба его была довольно странной. Он начал говорить о велодорожке, которую было бы неплохо построить в парке, а когда речь зашла о сумме, Путин быстро показал Калине кулак. И не зря — оказалось, что на велодорожку надо аж 451 млн рублей.

Путин в этой связи вспомнил историю животных бельков, которые являлись объектом промысла одного из коренных народов севера. Президенту хотелось спасти этих животных и он стал выяснять, сколько для этого нужно средств. Оказалось не так уж и много — 30 млн рублей в год. Но когда дело дошло до подписания документов, в них была указана сумма уже в 3 млрд рублей. В итоге, по словам Путина, «выдать» пришлось около 300 млн рублей.

Песков пояснил, что кулак Путина в этой ситуации был «чудесно сформулированной рекомендацией».